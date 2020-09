E' online 'Primo giorno di scuola', la nuova canzone del Coro dell'Antoniano. A ispirarla una lettera di Liliana Segre pubblicata dalla stampa, in cui ha invitato i ragazzi a prendere per mano genitori e insegnanti in questo momento di incertezza.

E ieri, 14 settembre, dopo mesi di stop gli alunni sono tornati sui banchi di scuola e il Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, ha voluto così festeggiare questo giorno speciale.