Sinisa Mihajlovic, a un anno dalla scomparsa il toccante ricordo della moglie | VIDEO

"I primi mesi non riuscivo a prendere coscienza di quello che era successo. Poi ho cercato di elaborare il lutto. E ho scelto di continuare a vivere. L'ho fatto per i miei figli e per onorare la memoria di Sinisa, che era un combattente e ha amato tanto la vita". Inizia così la toccante intervista rilasciata da Arianna Rapaccioni Mihajlovic che alle telecamere di Verissimo ricorda l'ex allenatore del Bologna, suo amato marito, stroncato dalla leucemia un anno fa, a soli 53 anni.

Il loro amore, la famiglia, la dura battaglia contro la malattia, le amorose cure all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Questi i ricordi della vedova dell'ex rossoblu confessati a Silvia Toffanin.

L'intervista integrale: