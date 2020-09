Addio al nubilato per Elettra Lamborghini: 3 giorni di festa scatenati

Si sono appena conclusi i tre giorni di festa per l'addio al nubilato di Elettra Lamborghini. Tutto si è svolto in Campania: Elettra, insieme a un gruppo di amiche ha alloggiato a Tenuta San Domenico, una villa sulle rive del Volturno in provincia di Caserta, blindatissima per l'occasione.

Qui si è scatenata in balli e canti, trascorrendo poi anche un'intera giornata in barca, nelle acque di Capri. Alcuni momenti dell'evento sono stati postati dalla stessa Elettra sul suo profilo Instagram, attraverso il quale ha più volte rimarcato che "tutti i suoi ospiti sono stati sottoposti ai test sierologici prima dell'ingresso in struttura". Stessa prassi anche per il matrimonio.

Mood della festa divertimento e total white, e più di una volta, nelle stories, sono comparsi alcuni cameran. E anche il giornalisa Gabriele Parpiglia, nonché autore Tv, ha pubblicato alcuni scatti dell'evento sui suoi social, ma la motivazione è ancora top secret! Ma a questo punto, grazie a questo indizio, le migliaia di fan sicuramente avranno modo di vedere nel dettaglio come Elettra Lamborghini ha trascorso il suo addio al nubilato, prima di convolare a nozze con il dj Afrojack.