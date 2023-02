"Adotta una sedia" del Teatro del 700: al via il progetto di restauro

Tra le possibili "adozioni" per ridare vita a luoghi storici, ora ci sono anche le sedie, e che sedie. E' partito il progetto “Adotta una sedia” con l'obiettivo di riportare allo splendore originale 100 sedie storiche del Teatro Mazzacorati, il gioiello settecentesco all'interno della omonima Villa di via Toscana, di proprietà della Regione Emilia-Romagna e in carico al Comune di Bologna, che da aprile 2022 è tornato in attività.

L'iniziativa, ideata da Succede solo a Bologna, associazione che si è aggiudicata con bando pubblico la gestione del teatro, prevede l'adozione simbolica, donando 100 euro, per tre anni una delle sedie storiche, che potranno essere accompagnate da una dedica.