Lo storico chiosco 'Agnese delle cocomere' compie 50 anni

Compie 50 anni lo storico chiosco 'Agnese delle cocomere', che dal 1971 staziona in piazza Trento e Trieste, 'sollazzo' estivo per i bolognesi che non andavano in vacanza in agosto ma anche meta di volti noti e Vip. Lucio Dalla anche, il quella dedicò le parole di una canzone omonima nell'album del 2001 Luna Matana.

La proprietà oggi è in mano ai nipoti, che per l'anniversario hanno fissato una agenda di eventi che dal 24 agosto andrà avanti fino ai primi di settembre. L'anniversario d'oro però sentirà la mancanza della protagonista, Agnese Lelli, morta lo scorso gennaio a 93 anni.