Agriturismi con cucina bolognese: la nostra mini-guida

Bologna e la sua provincia, tra pianura, fiumi e Appennino, comprende diverse aree naturalistiche da non perdere. Tra passeggiate ed escursioni, l'appetito e il gusto vanno soddisfatti.

Sia in montagna che in pianura, troviamo tantissimi agriturismo con cucina, dove i menu variano a seconda della stagione e delle produzioni, con possibilità anche di pernottamento.

Conosciamone alcuni sul nostro territorio:

1) Agriturismo Albireo, via dei Colli 43, Bologna: piccolo agriturismo con 16 posti massimo, solo su prenotazione. Cucina casalinga.

2) Agriturismo Granoantico, via di Casaglia, 68/5, Bologna: menu semplice della tradizione nel ristorante immerso nel verde sui colli bolognesi: pasta fresca e primi della tradizione, crescentine e tigelle e taglieri.

3) Agriturismo Le Rondini, via delle Serre, 2, Bologna: un ristorante semplice specializzato in cucina emiliano-romagnola alle porte di Bologna.

4) Agriturismo Santissima Trinità, via Marana 9/a, Budrio: la zona ristorazione è stata ricavata da un’antica stalla del tardo Ottocento e dal fienile. Cucina naturale, tradizionale e ispirata ai prodotti del territorio.

5) Agriturismo Farneto, via Collina 3, Monterenzio: azienda di collina tra le valli dell'Idice e del Sillaro a prevalente indirizzo zootecnico. Il servizio di ristorazione viene effettuato su prenotazione.

6) Agriturismo La Stadira, via Acqua Fredda 17, Monteveglio: salumi, sottolio, pasta fatta a mano e al torchio, cacciagione, griglie e arrosti, piatti della tradizione bolognese e legati alla stagione, con vino di produzione diretta.

7) Agriturismo La Chiusola, via Broaldo, 4, Ozzano Dell'Emilia: cucina tipica bolognese. La maggior parte dei prodotti provengono dall'azienda e sono biologici. Possibilità di menù vegetariani.

8) Agriturismo Le Ginestre, via Pietro Nenni 4/2, Pianoro: casa colonica nel verde. Si servono prodotti freschi sia dell’agricoltura biologica che dell’allevamento in loco di mucche bianche romagnole e maiali. Cucina tipica emiliana.

9) Agriturismo Ca' Isotta, via Provvidenza, 547, Zappolino di Valsamoggia: cucina bolognese, dalla pasta al mattarello al friggione, in questo agriturismo che utilizza ingredienti di stagione.

10) Agriturismo Borgo Delle Vigne, via Raibolini 55, Zola Predosa: cantina e produzione vinicola affiancano un'ampia cucina con menù tradizionali a base di prodotti tipici. Dispone anche di spaccio aziendale.

Attenzione: a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 è bene contattare le strutture per conoscere aperture ed eventuali modalità di accesso stabilite in base ai decreti governativi in vigore.