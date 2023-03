Ambiente e specie protette: ecco gli alberi monumentali di Bologna

Sono tante le piante di Bologna che hanno ricevuto il titolo di "alberi monumentali" e che sono state inserite nell'elenco istituito dal ministero delle Politiche forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

In tutta Italia sono oltre 4mila gli alberi monumentali protetti (ultimo censimento 2022): sono previste sanzioni in caso di abbattimento o danneggiamento, fatti salvi gli interventi su chioma, radici o fusto "per casi motivati e improcrastinabili", per i quali in ogni caso serve una "specifica autorizzazione comunale" e il "parere obbligatorio e vincolante" del ministero.

Piante secolari, di particolare valore storico, culturale, religioso e paesaggistico, che ora sono a tutti gli effetti specie 'protette'.

In Emilia-Romagna sono circa 600 gli alberi a carattere monumentale - singoli, in gruppo o in filare - tutelati dalla Regione che ogni anno assegna agli enti gestori i contributi per assicurare, appunto, la corretta gestione, la conservazione e la salvaguardia di questo consistente patrimonio arboreo.

Curiosità

L’Olmo di Pievepelago (Mo), il più grande d’Italia; il Faggio di Pratignano a Fanano (Mo), il più antico dell’Emilia-Romagna; il Cipresso di San Francesco a Verucchio (Rimini) che si narra sia stato piantato proprio dal Santo in persona.

A Bologna

1) la Sequoia sempreverde di viale Gozzadini, ai Giardini Marherita

2) il Cedro dell'Himalaya all'Istituto ortopedico Rizzoli

3) il Platano di piazza Minghetti, che con i suoi quasi 40 metri, il più alto

4) il Cedro dell'Atlante di Villa delle Rose, in via Saragozza, il piu' 'robusto' con i suoi cinque metri e mezzo di diametro

5) il Cedro dell'Himalaya, a Villa Ghigi in via San Mamolo

6) il Ginko di piazza Cavour, il piu' 'piccolo'

7) il Platano orientale di Palazzo Rusconi, in piazza Malpighi.

8) la Farnia, in via del Bordone a Cadriano

In provincia