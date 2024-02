Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, vita da neo-genitori: "La prima volta non si scorda mai"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"La prima volta non si scorda mai…Ti proteggerò per sempre, sarò sempre accanto a te". E' la dolcissima dedica di Andrea Cerioli - ex tronista di Uomini e Donne, naufrago dell'Isola dei Famosi e concorrente del Grande Fratello- per la figlia Allegra, nata dall'amore vissuto da 5 anni con la compagna Arianna Cirrincione. La piccina è venuta alla luce due giorni fa all'ospedale Maggiore di Bologna.

Giorni di emozioni e prime scoperte per Andrea che aveva annunciato l'arrivo della piccola via social con un messaggio commosso e parole d'amore per la compagna: "Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho… respiro a fatica. La tua mamma é il mio eroe".

La coppia si era conosciuta negli studi di canale 5, complice il programma di Maria De Filippi, nel 2019. All'epoca lui era tronista e lei corteggiatrice: quando lei arrivò nel programma, lui mandò via tutte le altre pretendenti, decidendo poi di lì a poco di abbandonare il programma insieme. Un amore a prima vista oggi celebrato dal regalo più bello. Dono che però non è stato privo di ostacoli lungo il cammino. Come aveva raccontato la coppia durante gli ultimi mesi di gravidanza. "Un bel giro al ps per chiudere l'anno. Ne avevamo fatti pochi, ci stava fare l'ultimo giro di giostra". Queste le parole con cui Cerioli aveva raccontato su Instagram che lui e Arianna erano dovuti recarsi d'urgenza al pronto soccorso ostetrico.

Problemi surante la gravidanza

Il motivo della corsa in ospedale il fatto che la Cirrincione avesse la placenta anteriore. "Motivo per cui - spiegava il compagno - la pancia non cresceva in avanti ma verso l'alto... Questo aveva comportato un 'soffocamento' dello stomaco da parte dell'utero che comprime organi superiori". Non solo. Poco prima anche Andrea aveva avuto alcuni problemi di salute che lo avevano portato spesso ad andare al pronto soccorso e infine a sottoporsi ad un intervento di colecistectomia. Lasciati alle spalle i brutti momenti per loro è arrivato il tempo della gioia. Quella più grande.