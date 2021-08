Gianni Morandi e la romantica dedica per l'anniversario

"Il nostro anniversario, in riva al mare. Sono 27 anni...". Sono queste le parole che Gianni Morandi ha scritto sotto una foto che non ha bisogno di spiegazione: il cantante di Monghidoro ha in mano un calice di vino per feteggiare mentre la sua Anna un mazzo di fiori: una foto bellissima, scattata sul mare nel giorno del loro anniversario.

Un amore lungo, vero, fatto di complicità e sorrisi, così come mostra il bellissimo scatto pubblicato da Morandi sui suoi profili social.