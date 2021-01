Fagottini di mortadella caprino, miele e pistacchio

Belli da vedere e gustosi da mangiare i fagottini di mortadella si accompagnano perfettamente a formaggio caprino, miele e pistacchi. Può essere preparato in anticipo e conservato in frigo per qualche ora.: un ottimo antipasto per stupire i commensali.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Ingredienti per 4

4 fette di mortadella

150 gr caprino spalmabile

granella/farina di pistacchio q.b

2 cucchiaini di miele (preferibilmente d’acacia)

4 fili di erba cipollina

Procedimento

1) Stendere sul piano di lavoro una fetta di mortadella

2) Mettere al centro 35 gr circa di caprino, 1/2 cucchiaino di miele d’acacia e spolverare della granella/farina di pistacchio

3) Chiudere il fagottino utilizzando l’erba cipollina

4) Spolverare della granella di pistacchio.

Fonte ricetta:giallozafferano.it