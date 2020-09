Aperitivo a Bologna: 4 locali alternativi sotto le Torri

Dove fare aperitivo in centro a Bologna? I locali a disposizione sono tantissimi, ma se cercate qualcosa di alternativo ecco la nostra mini guida: quattro posti 'particolari' dove sedersi e gustare vino o bere birra al calar del sole. Luoghi dove rilassarsi e gustare anche buon cibo.

L'Ortica

L'Ortica in via Mascarella 26 B è un locale che riporta, in tutto, al salotto di casa e lungo l'elenco di birre artigianali e vini naturali a disposizione, oltre o ingredienti freschi e biologici. Un luogo dove particolare attenzione viene rivolta alla salvaguardia della biodiversità culturale e colturale.

Osteria del Sole

Se siete sotto le Due Torri dovete assolutamente fare un aperitivo all'Osteria del Sole, uno dei locali più 'vecchi' della città, che ha aperto i battenti nel 1435. In vicolo Ranocchi 1D, è un'attività frequentata sia da turisti che da bolognesi, dove viene servito da bere, sopratutto vino, ma il cibo è possibile portarlo da casa o acquistarlo in una delle tante botteghe del centro storico.

Ruggine

Ruggine è uno spazio a due passi dal centro, recuperato dai locali che prima ospitavano un magazzino. Un ambiente particolare dove sorseggiare drink e fare aperitivo. Un locale alternativo in un palazzo storico, in vicolo Alemagna 2/C.

Camera a Sud

In via Valdonica 5 a Bologna c'è Camera a Sud, un locale diverso, curato nei dettagli dove è possibile rilassarsi, leggere o chiacchierare con un sottofondo musicale, quasi sempre jazz, tra comodi divani e libri. Vini in mescita e cocktail rivisitati sono a sempre disposizione di chi cerca un ambiente particolare in pieno centro.

