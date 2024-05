Cielo rosa nella notte, le spettacolari immagini dell'aurora boreale | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Cielo rosa nella notte. E la meraviglia dell’aurora boreale, apparsa ieri sera sull’Italia e avvistata anche in tutto il territorio bolognese. Il particolare fenomeno è stato prodotto dalla forte tempesta geomagnetica, a sua volta causata dall’intensa attività solare: incontrando la Terra, le particelle emesse dal Sole incontrano il campo magnetico terrestre. Quando il vento solare è particolarmente forte – come ieri sera – si possono osservare anche a occhio nudo le aurore boreali.

Su Bologna e in tutta Italia i primi avvistamenti sono iniziati intorno alle 22. Sui social in tantissimi hanno condiviso dalla località in cui si trovavano il bellissimo scatto del cielo colorato.

