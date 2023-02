Occhi all'insù: arriva il "bacio" astronomico tra Venere e Giove

A partire da stasera, al tramontar del sole, tutti potranno godere dello spettacolo visibile a occhio nudo del “bacio” tra Venere e Giove. Una delle congiunzioni astrali più spettacolari e interessanti del 2023, che vedrà il cosiddetto “sorpasso” di Venere al re dei pianeti per una questione di orbite per noi osservatori dalla Terra. In astronomia, una congiunzione si verifica quando due o più oggetti celesti sembrano avvicinarsi l’uno all’altro nell’immagine vista dalla Terra. Questo avvicinamento può avvenire tra pianeti, tra pianeti e stelle, tra stelle e tra stelle e galassie. Una congiunzione può essere osservata solo quando gli oggetti celesti sono allineati rispetto alla Terra e alla linea di vista dell’osservatore. Questo allineamento non significa necessariamente che gli oggetti siano fisicamente vicini l’uno all’altro, ma solo che sembrano vicini quando visti dalla Terra.

La congiunzione tra Giove e Venere sarà visibile a partire già da stasera dopo il tramonto del sole, ma sarà ancora più visibile domani e nella giornata del 2 marzo: “L'evento sarà possibile osservarlo anche a occhio nudo, anche poco prima del tramonto del sole, perché le luci brilleranno ancora di più del solito – commenta Patrizia, esperta del gruppo astrofili di Montelupo -. Si chiama proprio bacio perché, visivamente parlando, i due pianeti saranno strettissimi tra di loro. È una congiunzione che avviene in base al movimento dei pianeti. Sarà possibile utilizzare anche un semplice binocolo o un telescopio amatoriale per godere ancora di più di questo spettacolo”.

“Per riconoscerli – aggiunge l'esperta – basterà ricordare che la luce più luminosa è sempre quella di Venere e sarà sotto la luce di Giove. Nella giornata del 2 marzo la situazione si capovolge: Venere starà sotto e Giove starà sopra. Saranno le prime luci che vedremo quando il sole tramonterà”.

Anche se il bacio sarà visibile facilmente ad occhio nudo, ci sono dei consigli che è possibile seguire per godere a pieno di questo spettacolo che la natura ci offre: “È essenziale non stare in mezzo alle luci della città. Bisogna cercare un posto possibilmente buio, con l'orizzonte di nord-ovest libero, ovvero dove tramonta il sole. Sarebbe ancora meglio arrivare prima del tramonto. E poi, per vedere ancora meglio l'evento, dotarsi di un semplice binocolo o telescopio amatoriale. Sperando ovviamente che il tempo sia clemente”.