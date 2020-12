Trebbo: a 11 anni si taglia i capelli per donarli ai pazienti oncologici

Ha 11 anni ma ha anche le idee molto chiare. E' Agnese Rimundi, che insieme alla famiglia vive a Trebbo di Reno, che ha deciso di tagliare i lunghissimi capelli per donarli in beneficenza. O meglio, donarli a un'associazione che realizza parrucche per pazienti oncologici. Un'iniziativa promossa da Associazione RagionevolMente e Lega Italiana Lotta ai Tumori.

"La parrucchiera dove vado con la mia mamma ci ha informate che aderiva a questa iniziativa - racconta a Bologna Today la piccola Agnese - e così ho pensato che anche io potevo essere utile, tagliando i lunghi capelli. Ero felice mentre me li tagliavano, sicura della mia scelta perchè un'azione buona verso chi vive un momento difficile".

