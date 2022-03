La band bolognese "La Tessitoria Eco" fra i finalisti a Sanremo Rock 2022

Ancora Bologna sul palco dell’Ariston. Dopo il podio di Gianni Morandi e l'esibizione travolgente di Cesare Cremonini, ecco che tra i 9 finalisti Emilia Romagna che si sfideranno per il passaggio alla finale della 35° edizione di Sanremo Rock & Trend Festival, la gara nazionale per band rock emergenti, c’è il gruppo bolognese "La Tessitoria Eco". Proprio in questi giorni la band ha presentato in anteprima per MeiWeb, il videoclip di "Inno" con la partecipazione della performer drag queen Pamela Sommerson, il singolo che anticipa il nuovo album “Nessuno se ne accorge”, in uscita ad aprile. Il brano sarà distribuito su tutte le piattaforme digitali e dal 25 marzo in rotazione nelle radio.

La Tessitoria Eco nasce a Bologna, città della musica per eccellenza, nel 2017 dall’incontro di 5 ragazzi, poco più che trent'anni, appassionati di musica rock. La band, dopo un primo album pubblicato 2018 sotto la direzione artistica Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi, ORK, Dunk), Davide Paolini (MCN) e Andrea Brasolin (fonico di Laura Pausini e Festival Sanremo 2020) e aver calcato diversi palchi, fra cui anche quello del Bravo Cafè, ha sfruttato lo stop forzato dovuto alla pandemia per lavorare ad un nuovo album, grazie alla collaborazione con Fausto De Bellis (Chitarrista Revenience, Magenta#9). Un’occasione per ascoltare il nuovo album “Nessuno se ne accorge”, che contiene otto brani inediti della band ed un omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti, con le versioni rivisitate e personali di “Anna e Marco” e di “7 e 40” sarà l’atteso live del 15 aprile dalle ore 21.00 al Black Star di Ferrara.

La Tessitoria Eco è: Alessandro Barbaro – voce, Diego Della Riva – chitarre, Gabriele Ghetti – chitarre, Alessandro Poggi – batterie e Nevio Taglieri – basso.