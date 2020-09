I Portici di Bologna sui barattoli di Nutella

I Portici di Bologna protagonisti dei nuovi barattoli di Nutella. 'Ti Amo Italia' è la nuova confezione in edizione limitata e da collezione con panorami o patrimoni più suggestivi d'Italia. La Special Edition uscirà il 12 ottobre 2020 e sarà un invito a ricordare quanta meraviglia ci circonda, promuovendo un processo di riscoperta dello straordinario nell’ordinario. In totale saranno 30 i vasetti che celebrano il Paese, toccando tutte le regioni.



Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesi colorati: ogni vasetto è uno scorcio d’Italia. Un'inizativa realizzata in collaborazione con ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo per diffondere maggiore consapevolezza sulla bellezza che ci circonda e su quanto questi luoghi siano a portata di mano e accessibili a tutti.

Non solo, inquadrando il QR code su ogni vasetto sarà possibile vivere un’esperienza immersiva di virtual reality. I contenuti saranno fruibili all’interno di una piattaforma digitale, dove si potrà inoltre mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di video-ricette legate alla tradizione culinaria del paese rivisitate in chiave Nutella.

E facendo riferimento alle bellezze d'Italia non potevano di certo mancare i portici di Bologna. E tanti coloro che, solo dalle foto che già circolano, hanno individuato subito quali sono stati i portici immortalati nello scatto che comparirà sui barattoli!

Il barattolo in edizione limitata: