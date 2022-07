FOTONOTIZIA. Campo di basket in Piazza VIII Agosto: stasera gran finale del torneo

Un campo di basket in centro? C'è! Atleti che si sfidano? Ci saranno anche quelli! Grandi lavori in Piazza VIII per montare il campo di basket con tanto di spalti.

Questa sera infatti si terrà la finale di "Not in my house", il torneo di street basket al quale partecipano circa 900 atleti da 9 paesi.

Nel programma anche show di ballo e performance esterne, con cibo, birra, musica ma soprattutto tanto Basket dalle 18.00 alle 24.00.

(Foto FB Matteo Lepore: il campo in Piazza VIII agosto)