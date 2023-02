Gianni Morandi e la lezione a Blanco

Calci e mazzi di fiori strappati, con violenza, fino a rendere il palco dell'Ariston un cimitero di foglie e petali rossi. Così lo sfogo di Blanco durante la prima serata del Festival di Sanremo, andata in onda ieri sera. Dietro la sfuriata del cantante - come lui stesso ha poi motivato dal palco - il fatto che non riuscisse a cantare, causa un problema tecnico, che gli avrebbe impedito di sentire la sua voce, dunque di esibirsi al meglio. E come se non bastasse avrebbe aggiunto "almeno mi sono divertito", giustificandosi con Amadeus che gli ha chiesto conto del perchè prendersela con la scenografia.

Blanco spacca tutto a Sanremo, il web diviso: realtà o finzione?

Un siparietto che ha diviso il pubblico. C'è chi ci legge dietro un copione preparato ad hoc, per far parlare di sè. "Ma voi credete che non era tutto preparato a tavolino?", qualcuno scrive sui social network, mentre altri, credendo nella genuinità del gesto, a loro volta si dividono tra detrattori assoluti e no. C'è chi bolla l'artista come "maleducato" e legge dietro il suo scatto iracondo "Una mancanza di rispetto inconcepibile", sottolineando anche come "i fiori siano il simbolo e il vanto di Sanremo e di chi li coltiva". E poi c'è chi in qualche modo invece giustifica l'ira con "i suoi 20 anni". Troppo giovane per saper dominare le proprie emozioni in un contesto ad alta tensione come può essere il palco sanremese.

Gianni Morandi ripulisce il palco di Sanremo

Fatto sta che, anche volendo aprire a tutte le attenuanti del caso, il siparietto di Blanco comunque è risultata urticante e anche irrispettosa su larga scala. "Pessimo esempio per i giovani", come in diversi fanno notare, inondando bacheche di Instagram e Facebook.

Smuove l'irritazione forse ancor di più la scena che segue l'uscita di scena di Blanco, coincisa con l'ingresso sul palco di Gianni Morandi - co-conduttore dell'edizione 2023 del Festival, che ieri peraltro si è esibito in una performance a sorpresa - che dall'alto dei suoi svariati decenni di carriera e con le sue 78 primavere sulle spalle non ha esitato - con tanto di scopa alla mano - a dare una mano per rassettare la scenografia e spazzare via foglie e fiori disseminati ovunque. Visibilmente sconcertato, il cantautore bolognese è rimasto elegantemente abbottonato nel commentare l'accaduto con Amadeus. Un po' una lezione di umiltà e professionalità, come larga parte del popolo del web ha voluto sottolineare, che arriva dall'eterno ragazzo di Monghidoro, tanto più a paragone con la boria di un ragazzo al quale forse sarebbe bastato semplicemente prendere atto della reazione inappropriata proferendo una sola parolina. Scusa.

Morandi commenta Blanco dopo la puntata

A chiusura di puntata Morandi, alle telecamere del programma "Viva Sanremo" è tornato sull'argomento Blanco. Interpellato sul fatto al microfono di Gabriele Vagnato ha continuato a mantenere la sua linea ritirata, non affondando sul cantante, ma simpaticamente ha svelato un piccolo retroscena sull'accaduto: “Avevo fatto una bella foto di Blanco e la stavo postando poi sento un casino…. mi dicono Blanco ha spaccato tutto... ferma”.

Così lasciato il telefonino, Gianni nazionale ha inforcato la ramazza e via di olio di gomito. Immagine che ricorderemo sicuramente di questo Festival.

Chi è Blanco

Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, artista bresciano classe 2003. È salito alla ribalta nel 2021 con i successi "La canzone nostra" e "Mi fai impazzire", arrivati al vertice della Top Singoli italiana. Ha in seguito pubblicato il suo primo album Blu celeste, trainato dai singoli Notti in bianco, Paraocchi e l'omonimo brano.

Nel 2022 ha vinto, in coppia con Mahmood, il 72º Festival di Sanremo con Brividi, brano entrato nelle classifiche di vari Paesi e con il quale ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino classificandosi al 6º posto.