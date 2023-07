Bologna al nono posto della top 20 per le relazioni extraconiugali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Estate, profumo di prossime vacanze, caldo e giornate più lunghe: la voglia di evasione dalla routine, anche di coppia, registra picchi altissimi. Sia per vacanza sia per altri motivi, Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali, ha stilato la nuova top 20 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo del 2023. Trieste, capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, continua imperterrita a capitanare la classifica, seguita rispettivamente da Roma e Milano: questo trio si conferma sul podio, quasi a segnalare la voglia di sperimentare dei tre centri urbani indipendentemente dal momento dell’anno. “Si avvicina l’estate, e con essa il desiderio sempre più forte di evasione – commenta la Dottoressa Marta Giuliani, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica e Socia Fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia – I rapporti extra-coniugali registrano ogni anno un forte aumento durante la bella stagione, periodo in cui le tensioni della vita quotidiana, lo stress lavorativo e la routine famigliare subiscono spesso una brusca interruzione a favore di un nuovo tempo per sé stessi, fatto di viaggi, nuove conoscenze e divertimento. Caratteristica chiave è la sospensione del tempo: perché durante i mesi estivi si ha la percezione che ruoli e abitudini si interrompano momentaneamente a favore di una maggiore disinibizione che aumenta il desiderio e la volontà di sperimentarsi e giocare”. La top 20 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo 1. Trieste 2. Roma 3. Milano 4. Pisa 5. Bari 6. Genova 7. Firenze 8. Udine 9. Bologna 10. Torino 11. Venezia 12. Reggio Emilia 13. Modena 14. Padova 15. Vicenza 16. Catania 17. Verona 18. Napoli 19. Palermo 20. Treviso Proseguendo per la classifica di Ashley Madison, Pisa si aggiudica la 4° posizione risalendo di ben 7 posizioni rispetto all’estate 2022; la Toscana è anche rappresentata da Firenze, settima città ad alto bollore estivo. Il sud Italia recupera terreno quest’estate, basti pensare che Bari avanza di 15 gradini e si attesta al quinto posto e ben altre 3 città meridionali appaiono per la prima volta nella top 20 di Ashley Madison: in ordine si trovano Catania (16°), Napoli (18°) e Palermo (19°). Con un breve pit-stop a Genova (6°, più alta di una posizione rispetto al passato), il viaggio nelle mete più intemperanti continua a Udine (8°), Bologna (9°) e Torino (stabile al decimo posto). L’Emilia-Romagna, patria di luoghi ameni e di ottima gastronomia, continua a ricoprire una grande importanza nella classifica, infatti Reggio Emilia e Modena si trovano rispettivamente al 12° e 13° posto. La regione con più città nella classifica di quest’estate è il Veneto, che conferma ancora una volta questo primato con: la Serenissima al 11° posto, seguita da Padova (14°), Vicenza (15°) e Verona, nuova arrivata in 17° posizione. “Trieste, Roma e Milano non cedono i primi tre posti quando si tratta di fughe al di fuori dei confini di coppia tradizionale”, commenta Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa. “Eppure quest’estate assistiamo a uno spostamento del baricentro della scappatella estiva: se fino a pochi mesi fa l’epicentro era il nord Italia e l’estate scorsa compariva soltanto Bari tra le città del Sud, ora esiste un equilibrio tra le parti dello stivale, con un’ampia lista di centri urbani del meridione che compaiono per la prima volta nella nostra classifica, come in Sicilia e in Campania. Quindi, ci aspettano mesi molto caldi, non solo per la temperatura!”. La classifica di quest’estate di Ashley Madison ridisegna la mappa delle città da visitare per tutti coloro che sono alla ricerca di un love affaire sotto ai celi estivi di un’estate rovente, almeno tra le lenzuola, tutta italiana!