Ora Bologna è tridimensionale, ecco la mappa per "navigare" in città

Una mappa web che consente di visualizzare in modalità tridimensionale il contenuto della CTC – Carta Tecnica Comunale. La mette a disposizione il Comune di Bologna, aggiornando la cartografia in scala 1:2000, realizzata nel 2001 con il metodo fotogrammetrico diretto (rilievo per punti con riferimenti spaziali - ndr).

Quindi, ad esempio, vengano mappati gli edifici, mediante l’utilizzo di progetti provenienti dalle pratiche edilizie presentate. Sono state impiegate anche "ortofoto di precisione (ottenuto con droni - ndr) e un recente rilievo aereo con un nuovo sensore che ha prodotto immagini di elevata risoluzione e con ampie aree di sovrapposizione", fa sapere il Comune.



Palazzo d'Accursio dipone inoltre "di una serie consistente di librerie di immagini, dal momento che a partire dal 2005 sono stati realizzati rilievi con cadenza annuale e recentemente sono stati introdotti anche dati LiDAR (sensore Laser - ndr)", rilevati attraverso un nuovo dispositivo.



Per la creazione, pubblicazione e gestione del modello web 3D sono stati utilizzati vari strumenti di tecnologia Esri - Environmental System Research Institute, uno dei maggior produttori di sistemi GIS: "Il risultato è un contenuto geografico tematizzato che consente di visualizzare e analizzare informazioni spaziali, come l’altezza degli edifici, in un ambiente 3D intuitivo ed interattivo" illustra il Comune,



“Questo sistema 3D – spiega l’assessore all’Innovazione digitale Massimo Bugani - può essere utilizzato per varie attività dell’Amministrazione, come ad esempio la pianificazione urbanistica o la progettazione di nuovi edifici e impianti. Insieme al modello digitale del territorio rappresenta la base per un rendering 3D della città, molto utile anche nella comunicazione ai cittadini e per iniziare a fare simulazioni e studi predittivi”.