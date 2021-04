"Bonelli Burgers" apre in via Nazario Sauro: stop all'uso del contante e della plastica

C'è anche una postazione "Bike-through" destinato all’asporto in bici: "Non utilizziamo nessun prodotto precongelato". Bonaccini: "Visione, innovazione, sostenibilità"

Una nuova e particolare hamburgeria ha preso il via sotto le Due Torri: si chiama Bonelli Burgers e l'hanno aperta, in piena pandemia e in pieno centro, via Nazario Sauro 31/e, Laura Latella e Geremia Cozza.

Cos'ha di tanto speciale? Eliminazione di uso di contante e plastica, oltre alla predisposizione di una postazione "Bike-through", destinata all’asporto in bici. Non solo, hanno subito assunto 10 ragazzi.

"Non utilizziamo nessun prodotto precongelato: il pane è sfornato ogni giorno e la carne viene macinata fresca ogni mattina. Infine abbiamo detto no alle scelte basate sul costo: favoriamo i piccoli produttori locali e selezioniamo solo i migliori ingredienti sani e genuini - si legge sul sito del locale, presente anche a Imola - Abbiamo seguito le nostre passioni per regalarvi un morso di pura bontà".

Gli ingredienti variano a seconda delle stagioni: "Preferiamo i prodotti di zona, osiamo con frutta, formaggi, carni da allevamenti dell’Emilia Romagna, patty vegani o vegetariani. Tutto è inserito in una filosofia che vuole premiare la freschezza e il legame con il territorio".

Laura e Geremia hanno inviato anche il presidente della Regione: "Visione, innovazione, sostenibilità: queste sono le imprese emiliano-romagnole che ci piacciono. Grazie dell’invito ragazzi, a maggio passerò volentieri da voi", ha risposto Stefano Bonaccini.