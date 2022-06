Bono Vox avvistato in via Andrea Costa

Dopo il fascinoso protagonista di Grey's Anatomy di passaggio sotto le Torri per la felicità delle sostenitrici, altra sorpresa in terra felsinea. Un inaspettato Bono Vox, leader degli U2, è infatti stato avvistato in via Andrea Costa. Prima periferia di Bologna.

Il cantante si è concesso una sosta al Bar Venezia dove non si è sottratto agli scatti. Proprio una foto insieme al barista Beppe ha fatto il giro dei social. Per la gioia dei fan. A postarla il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, tra gli appassionati dell'artista. Accompagnando l'immagino con una breve didascalia che lascia trapelare stupore misto a compiacimento: "Uno si distrae un attimo - ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook - e passa Bono degli U2 nel bar sotto casa…"

Un anticipo dell'estate all'insegna dei grandi nomi nel capoluogo emiliano.Sono infatti attese prossimamente star del calibro internazionale come John Landis e Wes Anderson, che presenzieranno alla kermesse Cinema ritrovato in piazza, dove faranno passerella anche stelle nostrane, come Stefania Sandrelli . Non solo. Anche per gli appassionati di musica ci sarà da divertirsi. Artisti del calibro dei Pearl Jam, Deep Purple e Miss Keta sono attesi per i grandi show che sono ritornati in cartellone per la bella stagione