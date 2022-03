Gita fuori porta: alla scoperta del borgo Gualtieri, gioiello dell'Emilia Romagna

Avete voglia di staccare la spina e conoscere un posto nuovo non lontano da Bologna? Sicuramente la cittadina Gualtieri, annoverata tra i Borghi più belli d'Italia, merita una visita.Siamo in provincia di Reggio Emilia, dove è possibile fare pesca o andare in canoa sul Po, o passeggiare nell?area protetta del bosco del Caldarèn, senza contare la ciclopedonale Po-fiume d?Europa, che collega i sei comuni della fascia costiera del Po.

Qui poderi, ponti e canali regnano: Gualtieri infatti, si trova a ridosso della riva destra del Po e della sponda sinistra del torrente Crostolo.

Cosa visitare

Da non perdere è Palazzo Bentivoglio, dove sono allestiti il Museo Documentario Antonio Ligabue e la Donazione Umberto Tirelli. Ligabue visse isolato a Gualtieri mentre Umberto Tirelli fu un grande sarto teatrale, punto di riferimento per i maggiori registi di cinema e teatro.

Cosa mangiare e prodotti tipici

I cappelletti in brodo sono un must. In alternativa, sono assolitamente da provare i tortelli di zucca. Tra i prodotti tipici invece, c'è l'uva fogarina, che proviene da un antico vitigno recuperato nel 2007, da cui si ricavano il vino rosato, il passito e la grappa.