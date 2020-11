VIDEO| Cagnolina incastrata in un tubo: salvata con un escavatore dai Vigili del Fuoco

Una cagnolina di piccola taglia è rimasta intrappolata in un tubo per la canalizzazione delle acque reflue per rincorrere un coniglio:è successo ieri pomeriggio in via Croara a San Lazzaro di Savena, dove sono arrivati i Vigili del Fuoco e una squadra tecnica di specialisti in ispezioni di dotti per acque reflue.

Per raggiungere e salvare la cagnolina è stato usato un escavatore, e attraverso una sonda i caschi rossi sono riusciti a individuare il punto in cui l'animale era incastrato, tagliando il tubo.

Un’operazione durata diverse ore, ma alla fine la piccola è stata presa e restituita al legittimo proprietario. Sul posto anche il funzionario di servizio del comando dei vigili del fuoco di Bologna.