Calzolai da 100 anni: così le scarpe sono diventate un affare di famiglia | FOTO

Impegno, dedizione e passione. Tanta, in grado di durare anche più di 100 anni senza sbiadire con il tempo. Ne è l'esempio la calzoleria "Leoni" di Pian di Venola, a Marzabotto, che nei giorni scorsi ha ricevuto il riconoscimento di attività storica centenaria. A ritirarlo è stata Edda Pedrini, oggi titolare della bottega fondata nel 1921 dal signore Leone Leoni, che faceva il calzolaio porta a porta: andava a casa delle famiglie, dove rimaneva anche qualche giorno, per riparare e realizzare scarpe. L’attivita? e? stata tramandata per due generazioni: dapprima con Bruna, nuora di Leone, che prosegue con l’attivita? fino al 2001, per poi cedere il testimone ad Edda che, con Alberto, continuano come artigiani nella riparazione di scarpe e borse e nella vendita di calzature.

Un altro festeggiamento riguarda invece gli 85 anni dell’Officina Meccanica Baravelli Marino, che Raffaele Baravelli porta avanti da annii. Un momento importante per Lele e Lella che in questa attivita? sono cresciuti con il loro papa?. Un’attivita? aperta da Marino nel 1938, che ha visto la storia di cicli e motocicli passargli tra le mani, diventando un riferimento immancabile per ogni "accaicco" di auto, moto e bici.

“Queste attivita? hanno attraversato la storia del nostro Paese e dell’innovazione, mantenendo un profondo legame con le tradizioni - afferma la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi -. Quando si entra in questi negozi ci si immerge nella Storia e nelle storie delle famiglie, la loro passione e competenza tramandata di generazione in generazione, sono storie di attivita? e persone che hanno costituito la nostra comunita? e ancora oggi sono un riferimento”.