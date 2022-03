Vasco duetta con Marracash: fuori la nuova canzone

Casco e Marracash: un duetto particolare nato per beneficenza appemna uscita, dal titolo La pioggia alla domenica, già contenuta nell'ultimo disco di Vasco.

Cosa c'è di nuovo? Una nuova versione, con alcuni versi scritti da Marracash. Tutti gli introiti saranno devoluti a Save the Children, l’associazione umanitaria che si occupa di raccogliere fondi per aiutare i bambini nei Paesi più poveri del mondo. In particolare, i proventi del singolo serviranno per finanziare i progetti in Ucraina, a supporto delle piccole vittime travolte in questa guerra.