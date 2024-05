Un capriolo ferito alla zampa è stato salvato dai vigili del fuoco | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La mattina di domenica 5 maggio la polizia locale Reno-Galliera e i vigili del fuoco sono intervenuti nel canale Emiliano-Romagnolo di San Giorgio di Piano per salvare un capriolo. L’animale, ferito ad una zampa, era stato notato da un passante, che ha poi allertato le forze dell’ordine. Il capriolo era rimasto fermo, impossibilitato a risalire gli argini. Così i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’animale, che è stato subito preso in carico dai veterinari del Soccorso e recupero della fauna selvatica. Dopo le cure, il capriolo sarà rimesso in libertà.