Dolci di Carnevale: la ricetta delle chiacchiere al forno

Frappole, sfrappole, frappe o chiacchiere. Città che vai, nome che trovi. A Bologna si gustano le "sfrappole" e solitamente vengono fritte, ma per questo Carnevale proponiamo anche una ricetta cotta nel forno. Scopriamola insieme!

? Tempo di preparazione

40 minuti

Tempoo di cottura

10-12 minuti

Ingredienti per 6 persone

250 grammi farina

50 grammi zucchero semolato

25 grammi burro

2 uova

2 cucchiai marsala

1 limone non trattato

1 bustina vaniglina o vanillina

q.b. zucchero a velo

1/2 cucchiaio lievito vanigliato

Procedimento

1) Disponi su di una spianatoia la farina setacciata, dandole una forma a fontana, aggiungi lo zucchero semolato, la scorza grattugiata del limone, poi rompi al centro le uova e sbattile leggermente con la forchetta. Unisci il burro ammorbidito e tagliato a pezzi, il Marsala, il lievito setacciato e comincia a impastare tutti gli ingredienti. Lavora il composto fino ottenere un impasto liscio e omogeneo, quindi avvolgilo nella pellicola alimentare e lascia riposare l'impasto almeno 30 minuti.

2) Dividi l’impasto delle chiacchiere in porzioni da circa 100 -150 g e inizia a lavorare ognuna singolarmente (tieni coperto il resto dell'impasto perché non si secchi). Quindi, infarina il piano di lavoro e appiattisci la prima porzione d’impasto prima con il palmo delle mani, infarinala leggermente e inizia a stenderla con il mattarello o con passandola nei rulli di una tirapasta, fino ad arrivare allo spessore 4-3 millimetri o quello desiderato.

3) Ricava dei rettangoli di 6x10 cm tagliandoli con una rotella dentata e fai al centro di ogni chiacchiera due tagli sempre usando la rondella. Procedi allo stesso modo con le altre porzioni fino al terminare l'impasto.

4) Fodera una placca da forno con la carta oleata e disponi tutte le chiacchiere lasciando dello spazio tra una e l’altra, quindi cuocile in forno preriscaldato a 180° per 9-10 minuti fino a che non avranno un colore perfettamente dorato.

5) Una volta cotte sforna le chiacchiere al forno e lasciale intiepidire, poi cospargile di zucchero a velo

