Carnevale di Imola, vince Federico con il "Sistema astrospaziale" | FOTO

Concluso il Carnevale di Imola in piazza Matteotti a Imola, organizzato dall’assessorato alla Cultura e dedicato ai più piccoli.

Dalle ore 15 il concorso “Mascherine e biciclette” (riservato ai bambini e bambine fino a 14 anni) ha premiato i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. In totale sono stati 47 i bambini e le bambine in concorso.

Il concorso è stato vinto da Federico con "Sistema astrospaziale", al secondo posto Federico con "Giovane albero su prato fiorito", al terzo posto Chiara con "Ricarichiamo il mondo".

I premi di questo concorso "sono stati offerti tutti da BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese. Il primo classificato si è aggiudicato 370 euro divisi tra card BCC Ravennate Forlivese e Imolese e buoni libri; il secondo classificato si è aggiudicato 230 euro divisi tra card BCC Ravennate Forlivese e Imolese e buoni libri e il terzo classificato 150 euro divisi tra card BCC Ravennate Forlivese e Imolese e buoni libri", rende noto il Comune di Imola.

A consegnare i premi sono stati, fra gli altri, Federica Guerrini della BCC Ravennate Forlivese e Imolese e Giacomo Gambi, assessore alla Cultura del Comune di Imola.