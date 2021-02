Carnevale vintage, dalla fialetta puzzolente alla polverina: gli scherzi di un tempo

Oggi, 16 Febbraio 2021 è Martedì Grasso, e causa pandemia la giornata non sarà come quella degli scorsi anni. Ma come si festeggiava il Carnevale 10, 20 o 30 anni fa?

Negli anni 80' e 90' andava molto di moda la fialetta, che una volta aperta lasciava nell'aria per ore un orribile odore di uovo marcio. Di moda anche il 'petofono' meglio conosciuto come il cuscino scorreggione che riproduceva un suono simile alle flatulenze, utilizzato soprattutto per gli scherzi in classe.

Non da meno la polverina orticante che causava un fastidioso prurito, o ancora le caramelle al gusto di aglio. E per i più coraggiosi c'era il famoso pacchetto rettangolare che ingannava gli amanti delle gomme da masticare: la cicca battidito. Era una scatola che dava l'impressione di avere al suo interno delle gomme ma quando la mano cercava di afferrare una brooklyn, si metteva in azione una molla che generava una specie di scossa perchè picchiava davvero forte sul dito del malcapitato.

Scherzi semplici, spesso riprodotti anche in film passati alla storia!