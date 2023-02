Casa da sogno a Bologna: in vendita la dimora che ospitò Leonardo

Chi l'ha detto che Leonardo da Vinci visse solo a Firenze, Milano o in Francia? Infatti nel 1515 arrivò anche a Bologna. Si narra che fu ospitato anche in una dimora, e che dimora, di via Cesare Battisti, ora in vendita per 3 milioni e 200mila euro.

La proprietà del '400 è in vendita da Italy Sotheby's International Realty. Come riferisce la rivista AD - Architectural Digest, si estende per circa 620 mq, è disposta su tre livelli ed è dotata di un ingresso indipendente al quale si accede da una corte comune ad altre unità immobiliari. Nel cortile per lungo tempo vi è stato uno dei primi teatri privati della città. Questo bene, restaurato di recente, è tutelato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, che ha fornito parere favorevole alla realizzazione di un ascensore interno alla proprietà, ha termo autonomo e dispone di un posto auto all'interno del cortile del palazzo.

Tra dipinti, stile classico e moderno

Nel salone è possibile ammirare dipinti di Angelo Michele Colonna (1600-1687), mentre l'aspetto rinascimentale, è dovuto all'opera dell'Architetto Aristotele Fioravanti (1415-1486). All'interno sono presenti affreschi di tarda scuola Leonardesca e boiserie seicentesche, soffitti a cassettoni e gli ampi e monumentali camini.

Una scalinata conduce al primo piano con un salone, una grande sala da pranzo, la cucina, quattro camere in parte soppalcate e tre bagni, oltre a un ripostiglio e un vano tecnico.

Al secondo piano troviamo un’ampia mansarda indipendente, dotata di un grande bagno, che si affaccia su monumenti storici della città.