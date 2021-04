Case da sogno, in vendita un'ala di Palazzo Tanari: 10 camere, 9 bagni e un caveau

In vendita una parte mai abitata, con affreschi ed elementi di altissimo pregio

Un'intera ala di Palazzo Tanari, accuratamente restaurata e mai abitata, è in vendita. Una casa da sogno da 850 metri quadrati, 10 camere, 9 bagni, proposta dalla Coldwell Banker Prime Properties, in pienissimo centro: via Galliera. A disposizione dei fortunati acquirenti anche un camino del 600, un caveau a comando vocale e quattro distinti ingressi, sale di alta rappresentanza, terrazzo, sauna, palestra, sala hobby, angolo bar e box doppio.

L'abitazione si dispone su due livelli: i numerosi affreschi presenti e la ricerca meticolosa di arredi pregiati rendono questo immobile unico nel suo genere.

La storia

Come spiegato dalla Coldwell Banker Prime Properties sul proprio sito, Palazzo Tanari sorge in una delle più affascinanti strade bolognesi, che per la sua eleganza e la nobiltà dei suoi edifici fu definita il Canal Grande di Bologna. Il palazzo residenza della famiglia Tanari, iniziato nel 1632 fu finito nel 1671, a distanza di qualche anno l'opera fu completata con l'aggiunta di un'ultima gemma ancora presente sotto il suo portico: la Sacra Famiglia, opera dello scultore neoclassico Giacomo De Maria.

Una casa da sogno, così come da sogno è il prezzo: 3.800.000 euro!