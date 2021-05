Case da sogno: in vendita un super appartamento nello storico palazzo Mazzacurati

E' collocato in un palazzo del 1700, con soffitti cassonati in alcune stanze e un pavimento unico nel suo genere l'appartamento da sogno in vendita in centro a Bologna. Proposto dalla Costa Immobiliare, si trova all'interno del palazzo Felicini - Mazzacurati in via Cesare Battisti.

L'appartamento si sviluppa su una superficie ha un ccesso autonomo dall'area cortiliva e posto auto, ma tutto il fascino si manifesta all'interno: i pavimenti sono in lastre di marmo per le pedate delle scale principali, in seminato veneziano con disegni geometrici per i pianerottoli, in legno di noce nazionale e rovere lavorato a disegni geometrici, e cromatici nel salone principale, nella sala da pranzo e nella camera da letto padronale, così come si legge nella descrizione.



Nella sala da pranzo è rilevata la presenza di una boiserie di valore inestimabile mentre sui soffitti ci sono travature in legno a vista di varie essenze per le parti originarie. Cassettonato in legno con parti lavorate a mano, e con decori in tinta probabilmente del 16° secolo. Le parti affrescate, di scuola bolognese, sono di epoche differenti, e anch'esse di altissimo valore. La mansarda, di notevole altezza media, presenta bellissime volte a capriate con travi d'epoca.

Caratteristico è anche un camino scenico nel salone di rappresentanza. Le stanze? Al primo piano c'è l'ingresso,soggiorno,sala da pranzo,cucina, 3 camere,3 bagni,sala giochi,oltre ad altre camere e bagni realizzate su soppalchi. La mansarda perfettamente ristrutturata èun open-space con cucina e bagno.



Un appartamento incredibile, in vendita a 2.850.000 euro.