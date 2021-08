Casting in Appennino, si cercano figure per il nuovo film di Bellocchio

Casting in Appennino per il nuovo film di Marco bellocchio. La prossima settimana lo staff della produzione selezionerà due giovani che dovranno rappresentare il protagonista nella pellicola del noto regista, che si intitola “La conversione” e racconta la vita del piccolo Edgardo Mortara, bambino ebreo allontanato dalla famiglia dalle Autorità dello Stato della Chiesa nel 1858.

Il film sarà prodotto da IBC movie e Kavac film con Rai Cinema e con la collaborazione di Emilia-Romagna Film Commission. Le riprese si svolgeranno fra Roma e l’Emilia-Romagna ad inizio 2022.

Sono 4 i giorni di casting per il ruolo protagonista nell’Appennino bolognese:

Mercoledì 25 e giovedì 26 agosto a Castiglione dei Pepoli presso OFFICINA 15 (Via Aldo Moro, 31) a partire dalle 10:00.



Venerdì 27 e sabato 28 agosto presso Rufus Thomas Park, 40046 Porretta Terme sempre dalle 10 del mattino.

Due le figure ricercate: Edgardo “bambino” e quindi la produzione cerca un bimbo emiliano fra i 6 e i 9 anni con capelli e occhi castani, dalla corporatura esile e con l’accento emiliano.

La seconda è Edgardo “ragazzo” anche in questo caso un emiliano fra i 17 e i 20 anni con capelli e occhi castani, che sia magro e dall’accento emiliano.

Maurilio Mangano, curatore del casting, sottolinea che non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione e che le candidature dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle ricercate saranno scartate.

La 4 giorni di casting si svolgerà in ottemperanza delle norme anticovid, per evitare assembramenti. I provini avverranno per ordine di arrivo attraverso una lista che verrà compilata il giorno stesso: le persone che rimarranno escluse dalla lista avranno la possibilità di appuntarsi in una nuova lista per il giorno dopo, oppure di candidarsi tramite mail seguendo le istruzioni che troverete sul luogo.

Durante la selezione, il minore potrà essere sottoposto a interviste, servizi fotografici e/o riprese audiovisive da parte degli incaricati di Kavac Film e suddetto materiale verrà utilizzato internamente da Kavac Film per il casting del film.

Ad interessarti della storia di Edgardo Mortara fu Steven Spielberg aveva annunciato di voler fare il film basandosi sul libro scritto da David Kertzer. Le riprese dovevano iniziare a Bologna, ma nel 2017 il regista americano cambiò idea perché non riuscì a trovare un attore adatto al ruolo di Edgardo bambino.

Saputo della rinuncia di Spielberg, Marco Bellocchio si è interessato al progetto, basandosi su un soggetto scritto da lui stesso durante il lockdown a seguito della pandemia