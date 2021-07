Casting per una commedia dal cast internazionale : protagonista Anne Hathaway

Il nuovo progetto cinematografico dal titolo ‘She Came to Me” è una commedia romantica diretta da Rebecca Miller e ambientata a New York City

Anne Hathaway sarà la protagonista del nuovo progetto cinematografico ‘She Came to Me', una commedia romantica diretta da Rebecca Miller e ambientata a New York City. Il cast sarà internazionale, con attoru dal calibro di Tahar Rahim, Marisa Tomei, Joanna Kulig e Matthew Broderick.

Il film è una storia multigenerazionale ambientata sullo sfondo di New York: un compositore che soffre di blocco dello scrittore riscopre la sua passione dopo un’avventura di una notte, una coppia di adolescenti dotati lotta per dimostrare ai genitori che il loro giovane amore è qualcosa che può durare per sempre, e per la donna che apparentemente ha tutto, l’amore arriva nei posti più inaspettati.

Le riprese inizieranno in autunno.

Per tutte le informazioni: castingnews.eu

Fonte: castingnews.eu