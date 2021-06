Pupi Avati cerca attori per il nuovo film: al via i casting

Se recitare è il tuo sogno nel cassetto questa potrebbe essere l'occasione giusta! Per il nuovo film 'Vita di Dante' sono aperti i casting per adulti e minori per la nuova pellicola di Pupi Avati, prodotta da Rai Cinema,



Periodo riprese: giugno/luglio 2021

Data casting: 18 giugno 2021

Cast: Alessandro Sperduti, Sergio Castellitto, Carlotta Gamba, Giulio Pizzirani, Valeria D’Obici, Enrico Lo Verso, Romano Reggiani, Alessandro Haber, Leopoldo Mastelloni, Mariano Rigillo, Gianni Cavina, Erica Blanc, Enrico Beruschi, Augusto Zucchi, Paolo Graziosi, Andrea Santonastaso, Antonella Ferrari, Morena Gentile, Raffaella Camarda, Maria Pia Ruspoli, Eliana Miglio.

Trama; Il film racconta la tormentata vita di Dante Alighieri, dall’infanzia solitaria alla morte in esilio, vista attraverso il viaggio di Giovanni Boccaccio per riabilitarne la memoria.



Nello specifico si cercano:

- UOMINI adulti e anziani: taglia dalla 48 alla 52, altezza 170 - 180 cm, no capelli cortissimi o rasati;

- DONNE adulte e anziane: taglia dalla 42 alla 46, altezza 160 - 170 cm, con capelli lunghi e colorazioni naturali;

- BAMBINI tra i 9 e i 10 anni;

- BAMBINE tra i 7 e i 9 anni.

Per registrarsi ai casting info su www.castingnews.eu

Fonte: www.castingnews.eu