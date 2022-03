Imola: al via il casting per cercare il nuovo protagonista del film di Marco Bellocchio

Ami recitare? Il sogno è quello di calcare le scene e fare una nuova esperienza nel mondo del cinema? Come riporta cinema.emiliaromagnacultura.it, BC movie e Kavac Film aprono il casting a Imola per La Conversione, il nuovo film di Marco Bellocchio che sarà girato prossimamente fra Roma e l’Emilia-Romagna, in co-produzione con Rai Cinema.

Tratto da una storia vera, il ?lm racconterà la vita del piccolo Edgardo Mortara, bambino ebreo allontanato dalla famiglia dalle Autorità dello Stato della Chiesa nel 1858.

Si ricerca per il ruolo protagonista:

EDGARDO BAMBINO: emiliano fra i 6 e i 9 anni. Capelli castani, corporatura esile.

Non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione.

Non si accetteranno candidature diverse dalla ricerca in essere e i bambini precedentemente candidati non dovranno proporsi di nuovo.

I casting si terranno i giorni 125 e 26 marzo a Imola, solo su prenotazione, dalle 10:00 ?no alle 18:00, presso Via Emilia 88 (accesso dal portone di Casa Piani)

I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore, in possesso di Super Green Pass per poter accedere al luogo.

È POSSIBILE PRENOTARE IL PROPRIO APPUNTAMENTO A QUESTO LINK: https://koalendar.com/e/casting-a-imola

O TRAMITE IL QR-CODE riportato nel volantino allegato.

Per informazioni è possibile scrivere a

laconversionecastingminori@kavac?lm.com

L’eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. Durante la selezione, il minore potrà essere sottoposto a interviste, servizi fotogra?ci e/o riprese audiovisive da parte degli incaricati di Kavac Film e suddetto materiale verrà utilizzato internamente da Kavac Film per il casting del film.

Fonte: https://cinema.emiliaromagnacultura.it