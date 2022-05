Cercasi modelle curvy: i casting per la sfilata Winter Melody a Bologna

Centergross, il più grande hub europeo del Pronto Moda Made in Italy, con sede a Funo di Argelato, alle porte di Bologna, ha lanciato una selezione per modelle curvy per la prossima Winter Melody, la sfilata organizzata sulla scalinata del Pincio del capoluogo emiliano a settembre. Tra i 400 brand ospitati nel polo economico - spiega una nota - sono sempre più le aziende che dedicano molta attenzione al settore curvy, valorizzando le cosiddette “donne formose” con abiti creati dai designer proprio per loro, con linee di ricerca innovative, sempre nuove, che spaziano dal casual all’elegante, per il giorno, per la sera, la cerimonia. Una tendenza che si sta imponendo in molti settori del fashion, che si allontana da un'idea di bellezza femminile magra e scheletrica, per adeguarsi a canoni più veri e consoni alla realtà per andare incontro a questo universo femminile che rivendica le proprie forme e la propria fisicità promuovendo un messaggio di body positivity.

La selezione

La selezione delle nuove modelle è stata affidata all'Agenzia B.O Entertainment, attiva nel settore eventi, spettacolo (molte le produzioni televisive) e moda da oltre 30 anni. I requisiti richiesti alle candidate sono: età tra i 18 e i 25 anni (massimo 28), altezza 1,75 e taglia dalla 46 alla 48. Le candidature possono essere inviate via mail, con foto e le altre informazioni richieste, a info@boentertainment.it

La sfilata

La sfilata di Centergross al Pincio è diventata un appuntamento molto atteso a Bologna, che punta ad entrare nel fashion system internazionale, in particolare per il Pronto Moda, il settore dell'industria dell'abbigliamento che lancia novità e tendenze in grado di produrle velocemente e di immetterle sul mercato a prezzi accessibili a tutti, garantendo continui ricambi settimanali.

Già l’edizione 2021 di Winter Melody, insieme alle linee tradizionali, aveva portato in passerella diversi brand di linee curvy che hanno sede a Centergross, una scelta che sarà riproposta anche per la prossima sfilata fissata per il 17 settembre 2022.