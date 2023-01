Trovare l’amore online, numeri in crescita. E ai bolognesi piace

Se da una parte c’è ancora un certo scetticismo verso la ricerca di un o una partner online, dall’altra l’amore “digitale” è ormai del tutto sdoganato. Lo dicono i dati di amore360.it, la piattaforma online che guida i suoi utenti nella scelta della giusta app da utilizzare quando si è in cerca di amore o, più semplicemente, di nuove conoscenze.

Il portale amore360.it ha stilato una classifica delle città in cui più utenti hanno ricercato una nuova relazione attraverso internet. Secondo il rapporto, cinque italiani su dieci hanno “utilizzato un’app di incontri almeno una volta nella vita, principalmente per curiosità”. L’evidenza dice però che l’utilizzo delle dating app è in aumento. “Il 25% degli intervistati – continua il report – ha dichiarato di aver utilizzato queste piattaforme per trovare un partner stabile dal punto di vista sentimentale e un restante 25% degli intervistati ha effettuato l’iscrizione per cercare ‘avventure amorose’”.

Le città italiane dove le dating app sono maggiormente utilizzate

Oltre a registrare un generale aumento delle app di incontri, amore360.it ha stilato una classifica delle città italiane in cui queste piattaforme vengono maggiormente utilizzate. La prima, anche per grandezza, è sicuramente Roma: definita “una delle capitali europee del dating”, la Capitale vanta ben 40mila ricerche mensili per “incontri su Roma”. La ricerca include nuove amicizie, relazioni serie o meno serie. Le persone maggiormente coinvolte sono gli under30, probabilmente i più colpiti, in materia amorosa, dai due anni di Covid. La seconda città italiana con più iscrizioni su questo tipo di applicazioni è Milano, al terzo posto c’è Napoli mentre Bologna si classifica al settimo posto. Di seguito la classifica delle dieci città più interessate al dating online:

1° Roma

2° Milano

3° Napoli

4° Torino

5° Catania

6° Salerno

7° Bologna

8° Bari

9° Lecce

10° Verona