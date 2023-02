Cervo a spasso per il Quartiere Saragozza | FOTO

Un cervo di notte a spasso per le vie di Bologna. Non in periferia, ma poco distante dalle mura che cinturano il centro della città. A circa due km dalle Due Torri. Siamo infatti in via Bellinzona, quartiere Saragozza.

Le immagini riprese da un cittadino e divulgate da Etv stanno facendo il giro del web dallo scorso weekend. Increduli i cittadini commentano i frame che ritraggono l'animale selvatico che - sbucato dal giardino antistante la chiesa di San Giuseppe Sposo - saltella lungo la carreggiata, avviandosi verso i colli.

L'episodio non può non richiamare alla mente quanto accaduto il mese scorso per le vie del centro di Casalecchio di Reno, teatro di un tour serale di alcuni cinghiali (Video)