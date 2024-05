"Imboscata" per Cesare Cremonini: il sindaco lo premia, lui si commuove

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Di solito gli scherzi li faccio io". Restando di stucco, così replica Cesare Cremonini all'"imboscata" tesagli a Palazzo D'Accursio dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, che a sorpresa ha consegnato al cantautore la Turrita d'argento (riconoscimento assegnato a persone, aziende, associazioni e istituzioni, che abbiano contribuito al progresso della città, NDR).

Il siparietto oggi - 30 maggio - durante una conferenza stampa in occasione della presentazione del progetto artistico "Luci a San Luca" di Cremonini, promosso in occasione del Bologna portici festival.

"Il Nettuno a Cesare ha motivazioni "special" - ha scherzato Lepore richiamando il celebre brano dell'artista - Lui, infatti, attraverso la musica ha dato valore a Bologna. In ultimo non dimentichiamo il contributo per la Garisenda, lanciando la raccolta fondi", così ha motivato il premio il primo cittadino, ricordando anche l'impegno che Cremonini ha speso in favore del salvataggio della torre malata.

Visibilmente commosso, il cantante si è interrotto più volte, ringraziando Bologna della quale si dice "sempre più profondamente innamorato" perchè "non è solo una città, ma un luogo unico, che racchiude tutto, passato e speranze future".