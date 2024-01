Cesare Cremonini si confida: "Non stavo bene. Pesavo 100 kg. Mi ero annientato"

Un periodo difficile. Di malessere. Poi la rinascita. Cesare Cremonini confida un momento buio attraversato qualche tempo fa. E lo fa attraverso le proprie pagine social. Sulla propria pagina Instagram posta una foto, chitarra alla mano, nella quale si fatica a riconoscerlo.

"Questa fotografia è del 2016. La scattò la mia ragazza di allora - racconta l'artista bolognese - Stavo iniziando a scrivere Nessuno vuole essere Robin. Non stavo bene. Pesavo 100 kg. Mi ero annientato per fare un disco".

E aggiunge: "Una cosa stupida. O meglio, avevo annientato i sentimenti nei confronti di chi mi circondava, perché ero entrato in una folle simbiosi con il resto del mondo. Non so come e perché ma ci ero cascato dentro, in totale connessione con le emozioni delle persone che non conoscevo. Dei ragazzi e delle ragazze che vedevo camminare per strada, dei cuori che non erano il mio ma che amavo lo stesso perché pulsavano dentro alla mia città, delle notizie che ascoltavo in televisione e di chi le annunciava, delle foto che guardavo sui social. Ho capito più tardi che era un peso che alla lunga mi poteva distruggere".

Musica e rinascita

Poi la rinascita. Attraverso la musica, salvifica e rappacificante, che lo ha portato lontano e nei cuori di tanti fan. Specie in quelli dei bolognesi, cui la sua arte ha recentemente fatto da sfondo a momenti intrisi di emozione e bellezza, come lo spettacolare show di droni e note che ha incantato piazza VIII Agosto o il magnetico spettacolo lungo il portico di San Luca.