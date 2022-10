Cremonini a cuore aperto: "28 ottobre, data speciale. 10 anni fa mi svegliai in un letto e realizzai"

Interno giorno. Mattina presto. Casa Cremonini. Un Cesare assonnato si ritrae sul proprio letto e ,annunciando il suo ultimo lavoro, oggi in uscita, si lascia andare a intime confessioni. Il 28 ottobre per l'artista bolognese è infatti una data importante. Segna uno spartiacque nella sua vita, personale e professionale. E' la data della rinascita, del risveglio.

Il cantautore ricorda infatti questo stesso giorno di 10 anni fa, quando si svegliò in un altro letto, a Milano, pronto al suo primo, grande concerto live. Confessa di aver faticato per raggiungere credibilità tale da calamitare intorno ai suoi show il grande pubblico. Pagando, ipotizza, lo scotto forse dell'enorme popolarità piovuta con i Luna Pop (sua band d'esordio, che rese Cesare noto al grande pubblico, ndr). Dopo essere stato 'messo alla prova' - scherza l'artista - la soddisfazione più grande. Il riconoscimento da parte delle persone. Una sfida vinta.

"10 anni di grandi live - scrive sulle sue pagine social Cremonini - Esce oggi un album che segna un passaggio importante per la mia storia. “CREMONINILIVE: Stadi2022 + Imola” contiene 27 tracce musicali e la vostra voce che canta con me nei più importanti luoghi della musica. Dietro quel “Io c’ero” detto e scritto da tanti di voi parlando del grande concerto all’Autodromo di Imola del 2 luglio 2022 c’è un mondo intero per me. 10 anni fa, oggi, facevo il mio primo concerto nei palasport dopo 11 anni di grande impegno nella musica. È un tempo diverso quello da cui provengo. Un tempo in cui per suonare nei grandi posti della musica, quelli che avevano fatto la storia, una storia dovevi dimostrare di averla anche tu e così è stato per me. Oggi festeggiamo con enorme gioia, con un nuovo tour nei palasport (13 show soldout. I live a Bologna saranno a novembre ) che comincia domani, quella nostra sfida bellissima. Io non vedo l’ora di partire per farvi vivere nuove emozioni".