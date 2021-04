Lo Chef stellato bolognese Marcello Leoni in tv con "Fuori dai Fornelli"

Insieme ad Andy Luotto, mette insieme le proposte gastronomiche, in allegria, grazie ad un’amicizia trentennale e alla comune passione per la cucina

20 puntate, nelle quali Andy Luotto, artista e cuoco, lancia un contributo per un'idea di cucina sana ed equilibrata, condita naturalmente di humor, anche grazie alla partecipazione dello Chef Marcello Leoni. La partenza è prevista il 27 Aprile alle 21.00 sul canale 65 del digitale terrestre.

La coppia Luotto – Leoni mette insieme le proposte gastronomiche, con preparazioni sempre dettagliate, ma in allegria, grazie ad un’amicizia trentennale e alla comune passione per la cucina.

Durante il programma, dal titolo, "Fuori dai Fornelli" le sorprese sono continue.

Andy Luotto e Marcello Leoni si sono incrociati in numerosi eventi “gastro-culturali” fino a quando il loro percorso professionale, l’amore per la cucina e soprattutto il loro “nonsense” li ha convinti a realizzare insieme un programma fuori dagli schemi o meglio “dai fornelli”.

"In ogni puntata emerge l’eccellenza dei prodotti di prima qualità, studiata nei particolari e impostata sulle elaborazioni di piatti, esaltando la sensibilità dei sapori, dando risalto alle diverse preparazioni, con una forte attenzione al rispetto degli ingredienti".

In questa trasmissione a prevalere però sono gli “ingredienti”, ovvero i loro talenti, oltre ai prodotti,.

“La cucina è sempre festa, allegria e passione – aggiunge Andy Luotto, è un modo per migliorare le proprie capacità con un sorriso sul volto, che consente di godere completamente di ogni preparazione. Con il lavoro di squadra con il grande Marcello Leoni, sono sicuro che sarà un grande spettacolo”.

Chi è Marcello Leoni

Comincia la sua formazione da "Il Trigabolo" di Argenta, poi passa a "Villa Mozart", a Merano, per poi entrare nel team di Vissani nell'omonimo ristorante di Orvieto.

Nel 1998 rileva una trattoria a Bologna "Il Sole" di Trebbo e conquista la prima stella Michelin. Nel 2010 viene invitato da Unipol a fare parte del progetto di Porta Europa al quale inizia a dedicarsi completamente, collaborando alla progettazione di tutto, dall'arredamento alle cucine ai bagni. Dal 2019, rimanendo sempre in città, è chef del famnoso ristorante sotto le due torri "Il Pappagallo".