Chi è Patrizia Bonetti, la bolognese all’Isola dei Famosii

La bolognese Patrizia Bonetti, classe 95, è un'influencer e modella italo cubana, oggi concorrente dell'Isola dei Famosi. Patrizia è al suo secondo reality , perché nel 2018 partecipò al Grande Fratello, dove ebbe anche un flirt con Luigi Mario Favoloso, in quell periodo fidanzato di Nina Moric. Dopo quell'esperienza Patrizia Bonetti è stata ospite di programmi televisivi come Pomeriggio 5 e Domenica Live per diverse puntate. Nel 2019 la Bonetti rimbalzò alle cronache per essere stata vittima di un'aggressione mentre era a Milano insieme ad Aida Yespica. Più volte , in tv ha raccontato di essere stata picchiata violentemente da parte di tre donne che le avrebbero strappato i capelli: "Mi hanno tolto il bulbo del capello… Ho i bozzi sulla testa, mi hanno strappato i capelli. Il mio parrucchiere mi ha costruito una protesi, il trauma comunque rimane" aveva raccontato. Su Instagram Patrizia Bonetti l'account è @pattibonetti: aperto di recente ed è già seguito da 136mila follower.