Tutto pronto per il concertone per l'Ucraina in piazza a Bologna, che vedrà esibirsi big della musica in nome della pace. A condurre l'evento Andrea Delogu, nata il 23 maggio dell'82, oggi conduttrice televisiva e radiofonica, oltre a essere scrittrice e anche un'attrice.

Cintura nera di Karate e di origine sarda, ha trascorso i primi anni di vita all'interno della comunità di San Patrignano perchè è lì che si erano conosciuti genitori. Il padre, Walter Delogu è stato poi l'autista di Vincenzo Muccioli. Ha esordito in tv nel 2002 con il corpo di ballo nella trasmissione Mai dire domenica, passando nel 2044 al cast di Campioni, il sogno. Nel 2005 è passata alla conduzione su SKy canale 109 il magazine Vetrina e Top of VJ . Dal 2004 al 2077 ha condotto su Match Music A casa di Andrea, programma di cui è stata anche autrice.

Da li l'avvio della carriera, alternandosi tra piccolo schermo e radio, conducendo nel 2016 anche il Festiva di Sanremo su Rai Radio 2. Nel maggio 2017 ha commentato le semifinali dell'Eurovision Song Contest. Un'ascesa continua, e adesso anche la presentazione del concertone ormai già sold out. Sul palco si esibiranno Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast animal and slow kids, Gaia, Gianni Morandi, La Rappresentante Di Lista, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore e The Zen Circus.