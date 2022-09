Dal rapporto con Elettra al Gf Vip, chi è Ginevra Lamborghini

Questa settimana è partito il Grande Fratello Vip. E tra i volti, più o meno conosciuti, c'è anche quello di Ginevra Lamborghini. Un cognome ben noto ai bolognesi, cucito a doppio filo con la tradizione della nostra Motor Valley. Meno nota è invece lei.

Chi è dunque Ginevra Lamborghini? Classe 1994, nata a Bologna dall'amore tra Luisa Peterlongo e l'imprenditore Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, patron della casa automobilistica di Sant'Agata bolognese. Ginevra ha un fratello di nome Ferruccio e tre sorelle: Flaminia, Lucrezia e la più celebre Elettra.

Dopo il liceo Ginevra Lamborghini si iscrive all’Università Cattolica di Milano, dove inizia a studiare scienze politiche e relazioni internazionali. Un corso di studi che abbandona, in favore di materie a lei più congeniali: Cultura e tecnica del fashion presso l’Università di Bologna. Terminati gli studi, inizia a lavorare nell’azienda di famiglia, più precisamente nel settore delle comunicazioni. Parallelamente alla sua professione, Ginevra comincia a costruire la sua attività sul web mettendo a frutto le sue passioni, a partire dalla musica: sui social posta video con le sue interpretazioni di canzoni da lei amate. Nel 2020 viene pubblicato il suo primo singolo, dal titolo “Scorzese”.

La lite con Elettra

Poco si sa della vita sentimentale di Ginevra. I suoi canali ufficiali in tal senso non aiutano e non sappiamo, dunque, se la ragazza sia fidanzata o meno. Ad attirare l’attenzione dei media è stato un episodio avvenuto nel settembre del 2020: in occasione del matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack, Ginevra era assente. Cosa che la stessa concorrente ha sottolineato alle telecamere del Gf Vip. Nella casa avrebbe anche raccontato di un rapporto logoro con la sorella, con la quale non parla più da anni, in cosneguenza a un litigio le cui motivazioni restano avvolte nel mistero. Secondo i rumors, dietro lo screzio ci sarebbero dissapori per motivi lavorativi.