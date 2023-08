Un altro 'incidente' per la ciclabile Saragozza

Si era già mossa una nuova indignazione social per la vernice della ciclabile di via Saragozza, già interessata in passato da un disservizio quando si era staccata con facilità subito dopo essere stata apposta dagli operai. Questa volta le foto sono iniziate a circolare in rete sui gruppi social di quartiere.

Questa volta però -sembra- il danno non è stato provocato dal prodotto difettoso, bensì dallo scroscio di pioggia caduto questo pomeriggio proprio mentre gli operai stavano passando con le strumentazioni e il getto di vernice.

"Non si tratta di un episodio come quello già registrato nei mesi scorsi -afferma una nota di Palazzo D'Accursio- causato cioè da un lotto di vernice difettoso, bensì di un semplice effetto dello scroscio di pioggia di questo pomeriggio sulla vernice fresca appena stesa su un tratto di circa 13 metri, che è stato subito dopo ripulito. I lavori proseguiranno dunque normalmente".