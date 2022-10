Dai locali bolognesi al palco di X Factor, chi è Cinzia Zaccaroni

"Una perla rara", così Fedez ha definito Cinzia Zaccaroni, tra gli artisti più apprezzati della terza puntata delle audition di X Factor 2022. Per lei standing ovation dopo l'esibizione sul palco di una personale cover di Into the groove di Madonna.

Dietro il talento, innegabile, studio e passione. Artista a 360 gradi: Cinzia è infatti cantante e bassista (anzi polistrumentarista) e con la sua esibizione ha portato al centro del talent show la nostra terra. Arriva infatti di Pieve di Cento e insegna musica nella 'bassa' bolognese .

Lunga la sua storia di amore con la musica. Ha iniziato a studiare canto nel 2007 con Rita Cervellati, famosa cantante jazz. Viene ammessa al Conservatorio di Bologna, ma dopo un anno interrompe gli studi per motivi di salute. Ma la sua passione per la musica non si ferma e continua con esibizioni in duo con la pianista Laura Larocca nei locali bolognesi, proponendo classici Blues e Soul.

Parallelamente inizia a scrivere canzoni sue e diventa insegnante di propedeutica musicale. Sono stati propri i suoi allievi a spingerla a partecipare a X Factor. Dove ha incantato pubblico e giudici.

( Cinzia nei locali bolognesi)