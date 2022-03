Classifica città più soleggiate: vince la Sicilia, male Bologna

Solitamente Bologna nelle classifiche si difende, ma non questa volta, almeno secondo Holidu, motore di ricerca per case ed appartamenti vacanze.

Nel suo sondaggio sulle città italiane per 'ore di sole medie al mese', Bologna occupa gli ultimi cinque posti insieme a Udine, Trieste, Forlì ed Aosta.

Del resto, il clima della città e la sua posizione non favoriscono cieli particolarmente limpidi, con picchi di umidità estivi e invernali e, non ultimo, lo smog che non accenna certo a diminuire, vista anche l'assenza di precipitazioni.

A dominare la classifica è la Sicilia, che piazza 3 città, ossia Siracusa, Catania e Messina, nelle prime tre posizioni, come riferisce Flavio Sirna su Catania Today.

Completano la 'Top 10' Reggio Calabria, Genova, Cagliari, Taranto, Palermo e Bolzano.

14esimo posto per Roma, 19esimo posto per Torino. Per trovare Milano e Firenze bisogna scendere rispettivamente al 39esimo ed al 42esimo posto.